Александр Самедов: "Ничего выдающегося Уругвай не показал"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения от Уругвая (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира отметил, что с этой командой можно было играть, но россиян подвели ошибки, за которые соперник и наказал.



- Какие уроки нужно извлечь из сегодняшних ошибок?

- Нужно эти ошибки не допускать и готовиться к 1/8 финала. Будем ждать соперника.

- Есть ощущение, что Саудовская Аравия и Египет значительно слабее по классу?

- Можно играть и с Уругваем, просто за те ошибки, которые мы совершили в первые двадцать минут матча, соперник нас наказал. Ничего выдающегося Уругвай не показал. Это классная команда, но с ней можно играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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