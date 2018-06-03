Александр Самедов: "Австрия обыграла Германию? Я всегда знал, что это сильная сборная"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу против Турции. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" 5 июня.

– Вот-вот будет объявлен окончательный состав заявки на чемпионат мира. Есть волнение?

– Нет. Работаем. Есть понимание, к чему готовимся. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Другая обстановка. Разобрали матч с Австрией. Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Нужно исправляться. Было очень много работы.

– В матче с Турцией наверняка выйдет состав максимально приближенный к тому, что сыграет с Саудовской Аравией?

– Это лучше у тренерского штаба спросить, но плюс-минус, наверное, да. Понятна система, по которой будем играть.

– Австрия обыграла вчера Германию. Это говорит о том, что соперник у нас был серьезнее, чем многим кажется?

– Я играл против этой команды несколько лет назад, когда Австрия уверенно заняла первое в отборочной группе на Евро-2016. Так что для меня это и так был сильный соперник. Может, для кого-то это не так,но я всегда знал, что Австрия – отличная европейская команда.

– Сейчас журналисты задают в основном негативные вопросы, это вас может напрягать. Но что бы вы спросили у игроков сборной, если бы работали репортером?

– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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