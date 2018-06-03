Александр Самедов: "Австрия обыграла Германию? Я всегда знал, что это сильная сборная"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу против Турции. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" 5 июня.
– Вот-вот будет объявлен окончательный состав заявки на чемпионат мира. Есть волнение?
– Нет. Работаем. Есть понимание, к чему готовимся. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки отличаются. Другая обстановка. Разобрали матч с Австрией. Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Нужно исправляться. Было очень много работы.
– В матче с Турцией наверняка выйдет состав максимально приближенный к тому, что сыграет с Саудовской Аравией?
– Это лучше у тренерского штаба спросить, но плюс-минус, наверное, да. Понятна система, по которой будем играть.
– Австрия обыграла вчера Германию. Это говорит о том, что соперник у нас был серьезнее, чем многим кажется?
– Я играл против этой команды несколько лет назад, когда Австрия уверенно заняла первое в отборочной группе на Евро-2016. Так что для меня это и так был сильный соперник. Может, для кого-то это не так,но я всегда знал, что Австрия – отличная европейская команда.
– Сейчас журналисты задают в основном негативные вопросы, это вас может напрягать. Но что бы вы спросили у игроков сборной, если бы работали репортером?
– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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RobertH
Да ты шо?
14:21
Платошкин Андрей
*в группе
14:18
Платошкин Андрей
Сильная сборная раз в 30 лет вышла в финальную стадию ЧЕ и заняла там последнее место в группе (см. ниже). А вышла благодаря тому, что в группу дважды хлопнула одну недосборную. Как вы думаете какую? Правильно, Россию!!!!
14:17
King's Bounty IX
Четвертое место в группе после Сербии, Ирландии и Уэльса...
13:56
traveller09
Думаю, при нынешней динамике деградации, уже в следующем году Самедов может заявить примерно следующее: "я всегда знал, что сборная Папуа-Новая Гвинея сильная." А Рабинер подтвердит и ещё призовёт восхищаться игрой этой сборной, когда они приедут насиловать тех, кто будет в футболках сборной России. П.С. Читал несколько дней назад его интервью здесь. Не подозревал, что он настолько подленький человек. Надо же было так принизить победу Сёмина, заявив, что уровень РФПЛ сейчас ниже. Да. уровень ниже, но тогда бы упомянул бы за одно и победу Спартака в прошлом году.
13:44
Bred38
Всегда знал что Самедов не футболист, и ни разу не достоин играть в сборной...
13:41