Александр Головин: "Игралось легче. Вроде бы даже спазмов ни у кого не было"

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин отметил, что в матче против Турции команда сыграла заметно лучше в атаке, чем в прошлой игре против Австрии.
- Считаю, в первом тайме хорошо действовали в атаке, - сказал игрок. - Не хватало последнего паса в завершении, но по сравнению с Австрией было намного лучше. Товарищеские встречи полезны, в том числе неудачные. Например, мы исправили многие моменты, которые не получились в прошлой игре. Теперь нужно немного отдохнуть и думать о первом официальном матче. Чемпионат мира совсем близко, это ощущается.
- Свежести в ногах было больше?
- Конечно, тренировки в последние дни стали полегче в плане нагрузок. Игралось легче, и вроде бы даже ни у кого не было спазмов.
- Дзагоев в центре нападения - что это было?
- Особой привязки к позиции не было, я тоже мог оказаться в центре, а Алан слева, хотя там была моя зона.
- Гол Самедова - это больше своя наработка или ошибка Турции?
- Мы готовились к тому, что соперник выходит из обороны низом, получилось его на этом подловить за счет прессинга. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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