Алан Дзагоев: "Всегда травмировал правую ногу, а сейчас - левую. это не рецидив"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, который из-за травмы не полетит с командой на матч чемпионата мира с Египтом, рассказал, что сроки его восстановления пока не известны. По его словам, доктора отслеживают динамику, но болевые ощущения сохраняются.

- Расскажите, как вы получили травму. Это рецидив, перенагрузки?

- Нет. Я травмировал левую ногу, а всегда рвалась правая. Первый раз в моей карьере такое. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошел к тренировочному процессу и играм. Мне тяжело назвать причину произошедшего.

- Сейчас как себя чувствуете? Есть ли болевые ощущения?

- Пока при ходьбе есть болевое ощущение. Первые три-четыре дня всегда так бывает. У меня уже огромный опыт в этом. Надеюсь, дальше будет лучше.

- Какие-то упражнения уже можно делать?

- С завтрашнего дня я начинаю заниматься в тренажерном зале. Буду крутить велосипед и делать какие-то упражнения.

- Вы не летите на игру в Питер, а на теориях присутствуете?

- У нас вчера была теория перед матчем с Египтом, и я на ней присутствовал. Наверное, одну пропущу. Но ничего страшного.

- Какой срок восстановления называют врачи?

- Тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику и дальше будет видно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)