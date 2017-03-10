Виталий Мутко: "Решение комитета никакого отношения к ЧМ не имеет"

Недопуск вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА не скажется на проведении в России чемпионата мира 2018 года.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

- Что касается нашей позиции, подготовки к чемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет, - цитирует ТАСС Мутко.