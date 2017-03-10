11:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Решение комитета никакого отношения к ЧМ не имеет"

0
0
0
0

Недопуск вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА не скажется на проведении в России чемпионата мира 2018 года.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол. 

- Что касается нашей позиции, подготовки к чемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет, - цитирует ТАСС Мутко. 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ