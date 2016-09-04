12:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Федеральный бюджет вкладывает в Петербург достаточно денег перед ЧМ"

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Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, город для подготовки к ЧМ-2018 получает достаточно средств из федерального бюджета, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Федеральный бюджет достаточно вкладывает в Петербург денег перед чемпионатом мира, - отметил Мутко. - Это и станции метро и другие вложения. Этого достаточно. Город подписал обязательства по стадиону. Сам выбрал проект, сам заказал, сам оплатил, выбрал подрядчика. Город и должен достроить все что положено по своим обязательствам. Определенные вещи будем помогать. Со временной инфраструктурой и частью проектов.

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