Валерий Газзаев: "Через два года сборная России должна войти в четверку лучших команд мира"

Бывший кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев посетовал на низкую посещаемость чемпионата России в преддверии домашнего чемпионата мира. Также Газзаев отметил, что сборную страны должен тренировать российский специалист.

– Я категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист, – сказал в эфире "Спорт FM" Газзаев. – Через два года мы должны войти в четверку лучших команд мира, потому что это домашний турнир. За последнее десятилетие у нас самая низкая посещаемость матчей чемпионата России! И это в преддверии домашнего чемпионата мира.