18:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Валерий Газзаев: "Через два года сборная России должна войти в четверку лучших команд мира"

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Бывший кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев посетовал на низкую посещаемость чемпионата России в преддверии домашнего чемпионата мира. Также Газзаев отметил, что сборную страны должен тренировать российский специалист.

– Я категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист, – сказал в эфире "Спорт FM" Газзаев. – Через два года мы должны войти в четверку лучших команд мира, потому что это домашний турнир. За последнее десятилетие у нас самая низкая посещаемость матчей чемпионата России! И это в преддверии домашнего чемпионата мира.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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