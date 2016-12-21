Вадим Тюльпанов: "Стоимость стадиона в Санкт-Петербурге – около 41 миллиарда рублей"

Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов надеется, что стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге не превысит 41 миллиард рублей, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Какая сумма в итоге будет потрачена на стадион на Крестовском острове?

– Около 41 миллиарда рублей. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Какие-то средства сохранились, они будут в ближайшее время освоены.

– Какие сложности возникли при строительстве арены в Санкт-Петербурге?

– Одна из трудностей была после начала проектирования. Умер японский архитектор. Много его планов осталось нереализованными, пришлось доделывать другим людям, что привело к задержкам в сроках. Также были форс-мажоры – кризис 2008 года, недавняя девальвация рубля. 10 лет – очень много для строительства сооружения. Хорошо, что он не был заморожен, как иногда бывает в подобных случаях. Ожидаем, все будет хорошо, арена будет закончена в ближайшее время.