«Филадельфия» подписала с Зеграсом контракт на 36,5 миллиона долларов

«Филадельфия» на официальном сайте объявила о подписании нового четырехлетнего контракта с нападающим Тревором Зеграсом.

25-летний американец подписал соглашение на 36,5 миллиона долларов со среднегодовой зарплатой в 9,125 миллиона долларов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Стороны успели прийти к соглашению до начала запланированных слушаний в арбитраже, избежав судебных разбирательств.

Летом 2025 года «Анахайм» обменял Зеграса в «Флайерз». В сезоне-2025/26 нападающий набрал 67 (26+41) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 10 играх.