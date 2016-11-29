Сердар Азмун: "Сборная Ирана способна обыграть Бразилию"

Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Сердар Азмун уверен, что его команде по силам попасть на ЧМ-2018. По его словам, иранцы могут успешно выступить и в финальной части турнира в России.

– Мы сейчас на первом месте в квалификационной группе, у нас отличный состав из молодых игроков, поэтому конечно, нам под силу выйти на чемпионат мира, но там нам нужно будет играть очень хорошо, чтобы занять как минимум второе место в группе и выйти в плей-офф, – цитирует "Р-Спорт" Азмуна. – Ведь если мы просто отберемся на чемпионат мира, а потом займем четвертое место в группе – ничего хорошего не будет. Нам нужно пройти настолько далеко, насколько это возможно.

– А это возможно?

– Конечно, это возможно. Если мы сохраним должный уровень концентрации и будем очень много работать. Мы обыгрывали Чили с ведущими игроками: Видалем, Санчесом, Браво, обыграли их 2:0, поэтому, конечно, мы все можем. Да, в Азии у нас действительно есть таланты, талантливые игроки, которые способны обыгрывать большие сборные.

– Например?

– Чили, Бразилию.

– Сможете обыграть Бразилию?

– Они играют в футбол и мы тоже, почему мы не можем их обыграть? Конечно, мы можем, если все компоненты будут в порядке и мы будем выполнять все тренерские установки.