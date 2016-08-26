17:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Нету вызван в сборную Португалии, Криштиану Роналду - нет

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Гибралтаром (1 сентября) и Швейцарией (6 сентября). В сборную вызван защитник "Зенита" Луиш Нету, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии. В то же время в составе отсутствует нападающий Криштиану Роналду, который завершает восстановление после травмы.

Полностью заявка сборной Португалии выглядит следующим образом: вратариАнтони Лопеш ("Лион", Франция), Эдуарду ("Челси", Англия), Руй Патрисиу ("Спортинг" Лиссабон);

защитникиБруну Алвеш ("Кальяри", италия), Элизеу ("Бенфика"), Жоау Канселу ("Валенсия", Испания), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Седрик Суариш, Жозе Фонти (оба – "Саутгемптон", Англия);

полузащитникиАндре Гомеш ("Барселона", Испания), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Адриен Силва, Вильям Карвалью, Жоау Мариу (все – "Спортинг" Лиссабон);

нападающиеАндре Силва ("Порту"), Бернарду Силва ("Монако", Франция), Эдер ("Лилль", Франция), Нани ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Брага"), Рикардо Куарежма ("Бешикташ", Турция).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EstMaza

И правильно, в финале португалы без него выиграли. На свалку!

17:37

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