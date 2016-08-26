Нету вызван в сборную Португалии, Криштиану Роналду - нет

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Гибралтаром (1 сентября) и Швейцарией (6 сентября). В сборную вызван защитник "Зенита" Луиш Нету, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии. В то же время в составе отсутствует нападающий Криштиану Роналду, который завершает восстановление после травмы.

Полностью заявка сборной Португалии выглядит следующим образом: вратари – Антони Лопеш ("Лион", Франция), Эдуарду ("Челси", Англия), Руй Патрисиу ("Спортинг" Лиссабон);

защитники – Бруну Алвеш ("Кальяри", италия), Элизеу ("Бенфика"), Жоау Канселу ("Валенсия", Испания), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Седрик Суариш, Жозе Фонти (оба – "Саутгемптон", Англия);

полузащитники – Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Адриен Силва, Вильям Карвалью, Жоау Мариу (все – "Спортинг" Лиссабон);

нападающие – Андре Силва ("Порту"), Бернарду Силва ("Монако", Франция), Эдер ("Лилль", Франция), Нани ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Брага"), Рикардо Куарежма ("Бешикташ", Турция).