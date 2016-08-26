Нету вызван в сборную Португалии, Криштиану Роналду - нет

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Гибралтаром (1 сентября) и Швейцарией (6 сентября). В сборную вызван защитник "Зенита" Луиш Нету, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии. В то же время в составе отсутствует нападающий Криштиану Роналду, который завершает восстановление после травмы.
Полностью заявка сборной Португалии выглядит следующим образом: вратари – Антони Лопеш ("Лион", Франция), Эдуарду ("Челси", Англия), Руй Патрисиу ("Спортинг" Лиссабон);
защитники – Бруну Алвеш ("Кальяри", италия), Элизеу ("Бенфика"), Жоау Канселу ("Валенсия", Испания), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Седрик Суариш, Жозе Фонти (оба – "Саутгемптон", Англия);
полузащитники – Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Адриен Силва, Вильям Карвалью, Жоау Мариу (все – "Спортинг" Лиссабон);
нападающие – Андре Силва ("Порту"), Бернарду Силва ("Монако", Франция), Эдер ("Лилль", Франция), Нани ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Брага"), Рикардо Куарежма ("Бешикташ", Турция).
- Барселона (Футбол)
- Зенит СПб
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- Сборная Португалии (футбол)
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- Саутгемптон
- Криштиану Роналду
- Порту
- Спортинг Брага
- Бешикташ (Футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Лилль (Футбол)
- Нани
- Монако
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Жоау Моутинью
- Фернанду Сантуш
- Руй Патрисиу
- Нету Луиш
- сборная Гибралтара
- Антони Лопеш
- Жозе Фонти
- Рафаэл Геррейру
- Седрик Суариш
- Ренату Санчеш
- Рикардо Куарежма
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И правильно, в финале португалы без него выиграли. На свалку!
17:37