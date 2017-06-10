Костас Манолас: "Боснийцы поступили подло, проявив неуважение к гимну Греции"

Защитник "Ромы" и сборной Греции Костас Манолас после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боснии и Герцеговины (0:0) отметил, что массовая стычка представителей команд – эпизод, дискредитирующий футбол. В конфликте приняли участие и тренеры коллективов. Полузащитнику греков Яннису Янниотасу выбил зуб помощник тренера боснийцев Стефан Джилли. Сам Манолас вступил в конфликт со своим одноклубником Эдином Джеко.

– Каких-то вещей просто не должно быть, – сказал для Cosmote TV Манолас. – Боснийцы поступили подло, проявив неуважение к нашему гимну. Такие эпизоды дискредитируют футбол.