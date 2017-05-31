К ЧМ-2018 в Подмосковье закупят 30 новых электричек

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) закупит почти 30 новых электричек к чемпионату мира-2018, сообщает mskagnecy.ru со ссылкой на директора по инфраструктуре перевозчика Владимира Козлова. Новые поезда пойдут по рижскому и частично курскому направлению Московской железной дороги.

- На данный момент у нас 61 собственный поезд, 12 процентов от всего московского парка электропоездов. К чемпионату мира по футболу будет уже 90, то есть собственного парка будет 20 процентов, - сказал Козлов.

Также он подчеркнул, что на время Кубка конфедераций-2017 бегущая строка на всех табло будет дублироваться на английском языке.