Фанат, ставший героем публикации Mirror, подчеркнул, что британцы вывернули его речь наизнанку

Болельщик Алексей Маврин, который стал одним из героев публикации издания The Mirror о российских футбольных фанатах, не понимает, зачем британцы вывернули его слова наизнанку.

Ранее британский таблоид в своей статье утверждает, что российские фанаты готовятся к нападению на британских болельщиков на ЧМ-2018. Авторы добавили к материалу видеоролик якобы с дракой фанатских группировок. На самом деле он оказался съемкой кулачных боев, проходивших в Измайлове во время гуляний на Масленицу.

- Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке, - приводит RT слова Маврина. - Я согласился пообщаться с ними из чистого интереса. В недавнем прошлом я был фанатом, но сейчас меня это мало интересует. Тем не менее, был свидетелем того, что творилось во Франции, хотя и не участвовал в этом.

- Ожидали ли вы, что британцы представят все в столь неприглядном свете?

- Нет, конечно. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Все переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал. Собственно, вот и вся история.

Я никому не угрожал. Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придется серьезно напрячься, чтобы предотвратить столкновения.

Ничего особенного в моем интервью нет. Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих.