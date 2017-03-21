Британские СМИ представили кулачные бои на Масленицу подготовкой ультрас к ЧМ-2018

Британский таблоид The Mirror опубликовал расследование о подготовке российских фанатов к нападению на британских болельщиков во время чемпионата мира-2018. Авторы добавили к материалу видеоролик, в котором, по мнению журналистов, показаны схватки наиболее жестоких фанатских группировок России. На самом деле этими "ультрас" оказались участники кулачных боев, проходивших в Измайлово во время гуляний на Масленицу.

"Самые известные российские футбольные хулиганы предупредили болельщиков сборной Англии: "Если вы думали, что во Франции было плохо, то подождите чемпионата мира в России".



В шокирующем расследовании The Mirror отыскал лидеров самых известных фанатских группировок в России.



Одним из них стал участник ужасающей "битвы в Марселе" на Euro-2016 прошлым летом, в которой пострадали более ста английских фанатов, а еще двое впали в кому.



Федерация футбола Англии и полиция уже опасаются жестоких происшествий, которые могут произойти во время чемпионата мира в России.



Алексей Маврин отметил силу группировки "Стальные монстры", на футболках которой напечатаны слова "ultras" и "hooligans" на английском языке. Он добавил, что в его банде дрался даже офицер полиции.



"Поездка в Марсель стала вершиной моей карьеры футбольного хулигана. Мы были очень сильны в боях против англичан", – сказа Маврин.



"Любой гей или темнокожий англичанин должен быть осторожен, отправляясь в Россию. Болельщиков с семьями мы примем с уважением, но хулиганов ждут неприятности", – добавил он.



Российские фанаты часто используют военную тактику во время хулиганских действий. В Марселе они выстраивались в квадрат и носили черную одежду. Многие из них носили каппы, для защиты зубов, и перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.



"Судья" выкрикивает гомофобные оскорбления в адрес бойцов, чтобы завести их. Он призывает их быть сильнее и злее. Я с изумлением наблюдал, как молодые люди наносят друг другу удары. Схватка длилась почти 90 минут с небольшим перерывом", – пишет автор The Mirror.