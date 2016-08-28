Джанни Инфантино: "Система видеоповторов должна быть реализована к ЧМ-2018"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что к чемпионату мира в России система видеоповторов должна быть полностью опробована и выйти в обиход. По словам руководителя, необходимо избавиться от неправильных судейских решений. 1 сентября на товарищеском матче между Италией и Францией будет опробована эта система. По итогам встречи будет проведена пресс-конференция с участием Инфантино.

– На следующей неделе в матче между Италией и Францией будет тестироваться новая технология видеоповторов. Я буду там, – цитирует Инфантино Blick. – Мы не в 1904 году и должны иметь возможность вмешиваться, чтобы избавиться от неправильных решений. Тем более теперь у нас есть все технические возможности для этого, и их нужно использовать. Надеюсь, до чемпионата мира 2018 года эта система будет реализована.