Джанни Инфантино: "Чемпионат мира в России под угрозой? Это будет "чистый" турнир"

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что предстоящий чемпионат мира в России будет абсолютно чист в плане допинга. По словам руководителя, будет работать прежняя схема по антидопинговому контролю.

- Под угрозой ли проведение чемпионата мира? Никогда не занимался спекуляциями и не собираюсь это делать, – цитирует Инфантино Marca. – Исключения и бойкоты никогда не приносили никакой пользы. Проблема допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов.

Вся антидопинговая программа в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет то же самое. Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации ВАДА. Это будет "чистый" чемпионат мира. Если доклад Макларена покажет что-то, имеющее отношение к футболу, ФИФА предпримет необходимые шаги.