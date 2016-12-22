16:32 22 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино: "Чемпионат мира в России под угрозой? Это будет "чистый" турнир"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что предстоящий чемпионат мира в России будет абсолютно чист в плане допинга. По словам руководителя, будет работать прежняя схема по антидопинговому контролю.

- Под угрозой ли проведение чемпионата мира? Никогда не занимался спекуляциями и не собираюсь это делать, – цитирует Инфантино Marca. – Исключения и бойкоты никогда не приносили никакой пользы. Проблема допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов.

Вся антидопинговая программа в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет то же самое. Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации ВАДА. Это будет "чистый" чемпионат мира. Если доклад Макларена покажет что-то, имеющее отношение к футболу, ФИФА предпримет необходимые шаги.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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акробат

можно хоть один день обойтись без вопросов о ЧМ? тошнит уже.

18:19 22 декабря

RoyalHunter

инфантильный хорошо помнит, куда он спрятал наш чемоданчик? :)

17:08 22 декабря

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