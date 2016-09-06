15:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры оценивают победу сборной Швеции над сборной Голландии с коэффициентом 3,22

Швеция – Голландия. Фото REUTERS
Швеция – Голландия. Фото REUTERS
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6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 ШвецияГолландия. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Голландия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,22 – Н 3,21 – П2 2,34

Трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Голландия.

Прямая трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-10, 47 – 44.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26июня 2004 года

1/4 финала ЧЕ

Швеция – Голландия

0:0, ПЕН.– 4:5

18 августа 2004 года

Товарищеский матч

Швеция – Голландия

2:2

19 ноября 2008 года

Товарищеский матч

Голландия – Швеция

3:1

12 октября 2010 года

Отбор ЧЕ

Голландия – Швеция

4:1

11 октября 2011 года

Отбор ЧЕ

Швеция – Голландия

3:2
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