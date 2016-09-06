Букмекеры оценивают победу сборной Швеции над сборной Голландии с коэффициентом 3,22

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Швеция – Голландия. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Голландия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,22 – Н 3,21 – П2 2,34
Трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Голландия.
Прямая трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-10, 47 – 44.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26июня 2004 года
|
1/4 финала ЧЕ
|
Швеция – Голландия
|
0:0, ПЕН.– 4:5
|
18 августа 2004 года
|
Товарищеский матч
|
Швеция – Голландия
|
2:2
|
19 ноября 2008 года
|
Товарищеский матч
|
Голландия – Швеция
|
3:1
|
12 октября 2010 года
|
Отбор ЧЕ
|
Голландия – Швеция
|
4:1
|
11 октября 2011 года
|
Отбор ЧЕ
|
Швеция – Голландия
|
3:2