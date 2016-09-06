Букмекеры оценивают победу сборной Швеции над сборной Голландии с коэффициентом 3,22

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Швеция – Голландия. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Голландия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,22 – Н 3,21 – П2 2,34

Трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Голландия.

Прямая трансляция матча Швеция – Голландия 6 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-10, 47 – 44.

Результаты последних матчей