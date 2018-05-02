Арбитр, назначивший "левый" пенальти в Красноярске, серьезно наказан

Арбитр Владимир Москалев, судивший матч 36-го тура первенства России "Енисей" – "Волгарь" (2:1) и допустивший ошибку, серьезно наказан. Судья снят с очередной игры – 5 мая он должен был судить встречу 29-го тура чемпионата страны "Тосно" – "Динамо". Вместо него этот матч доверили Павлу Кукуяну.
Ошибка Москалева заключается в назначении 11-метрового удара в ворота "Волгаря" на 81-й минуте. Кичин его реализовал – красноярцы одержали победу. В том эпизоде нападающий "Енисея" Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате Мурачев потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев же определил, что футболист "Волгаря" нарушил правила, и наказал его пенальти.
– Те, кто видел видеоповтор, поймут, что арбитр ошибся. Защитника толкнули в спину, и он в итоге, потеряв равновесие, сыграл рукой. Как вы считаете? - вопрос исполняющему обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
– Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся.
– Он был назначен на игру в премьер-лиге…
– Теперь он будет с нее снят. Произведем замену. (Александр БОБРОВ)
Москалев назначил "левый" пенальти – "Енисей" победил //
"Локомотив" и "Зенит" в 29-м туре РФПЛ судит Сергей Иванов
bkukurin
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21:53
Serg19700
Извиняюсь Краснодар-Арсенал. Ошибка по Фрейду.
21:25
Serg19700
Здесь ошибка судьи не так явна. О предвзятости речи вообще не идет. Вот Чистяков в матче Краснодар-ЦСКА это за гранью здравого смысла.
21:23
zega
Обкуренный Бобров снова, как последняя инстанция, дает заключение, которое неоднозначное. Эпизод больше тянет на 11-ти метровый, и только на по-кадровой пленке будет востановлена истина.
21:22
4rfv5tgb
Серьезное наказание - это N лет с конфискацией. А так.. Просто против шерсти погладили
21:21
Serenky25
Не дело это. На видеоповторах все умные. Судья видел игру рукой. Играл? Играл! Значит пенальти. В динамике эпизод. Не видел момент толчка? Ну пожурите. У судей з/п за матч от оценки зависит. Вот и перебивают некоторые суммой выше штрафа.
21:13
Lebedos
да ему на срать на ваши отстранениям:)) он бабло рубанул
20:42
Albertozi
Петрович,каюсь))
20:39
shpasic
лишили десерта!
20:38
Один человек
Аленичев, покайся перед Старковым!!!
20:34