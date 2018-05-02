Арбитр, назначивший "левый" пенальти в Красноярске, серьезно наказан

Арбитр Владимир Москалев, судивший матч 36-го тура первенства России "Енисей" – "Волгарь" (2:1) и допустивший ошибку, серьезно наказан. Судья снят с очередной игры – 5 мая он должен был судить встречу 29-го тура чемпионата страны "Тосно" – "Динамо". Вместо него этот матч доверили Павлу Кукуяну.

Ошибка Москалева заключается в назначении 11-метрового удара в ворота "Волгаря" на 81-й минуте. Кичин его реализовал – красноярцы одержали победу. В том эпизоде нападающий "Енисея" Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате Мурачев потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев же определил, что футболист "Волгаря" нарушил правила, и наказал его пенальти.

– Те, кто видел видеоповтор, поймут, что арбитр ошибся. Защитника толкнули в спину, и он в итоге, потеряв равновесие, сыграл рукой. Как вы считаете? - вопрос исполняющему обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

– Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся.

– Он был назначен на игру в премьер-лиге…

– Теперь он будет с нее снят. Произведем замену. (Александр БОБРОВ)​

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