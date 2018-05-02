14:10 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" и "Зенит" в 29-м туре РФПЛ судит Сергей Иванов

Сергей ИВАНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ИВАНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России, сообщает сайт РФС. Центральный матч между "Локомотивом" и "Зенитом" в Москве в субботу, 5 мая, доверен бригаде Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.

 
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5 мая, суббота

"СКА-Хабаровск""Краснодар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Тосно""Динамо": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Локомотив""Зенит": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Спартак""Ростов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

 
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6 мая, воскресенье

"Урал""Амкар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА"Арсенал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

7 мая, понедельник

"Рубин""Уфа": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Анжи""Ахмат": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SSergey

О, почетный судья питерского клуба.

15:30

Serenky25

Абалдеть..Питерские бригады будут судить матчи Спартака и ЦСКА.

15:06

onlywhitespartak

Девки в 29 туре чемпионами не будут )))) все мы знаем , что место Иванова в Магадане после того матча , но ...

14:39

shpasic

он за кого?

14:31

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