14:01 | ФУТБОЛ — Кубок России

В последний раз "Спартак" вылетал в 1/16 финала почти десять лет назад

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Поражение от хабаровских армейцев со счетом 0:1 обернулось для красно-белых худшим результатом в Кубке России за последние девять сезонов. В первой для клубов премьер-лиги стадии "Спартак" в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому "Тереку" по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала - в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет, в т.ч. и в предыдущие пять сезонов. (Алексей МОРОЗ)

Поражения "Спартака" в десяти последних розыгрышах Кубка России

Сезон

Стадия

Соперник

Счет

2007/08

1/16 финала

Терек (г)

1:1 (3:4 - пен.)

2008/09

1/4 финала

Динамо (д)

0:3

2009/10

1/8 финала

Москва (д)

1:2

2010/11

1/2 финала

ЦСКА (д)

3:3 (4:5 пен.)

2011/12

1/8 финала

Волга (д)

1:1 (5:6 пен.)

2012/13

1/8 финала

Ростов (г)

0:0 (2:3 пен.)

2013/14

1/8 финала

Тосно (д)

0:0 (0:1 д.в.)

2014/15

1/8 финала

Рубин (г)

0:2 (д)

2015/16

1/8 финала

Кубань (г)

0:1

2016/17

1/16 финала

СКА-Хабаровск (г)

0:1
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maxolga

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