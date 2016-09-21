В последний раз "Спартак" вылетал в 1/16 финала почти десять лет назад

Поражение от хабаровских армейцев со счетом 0:1 обернулось для красно-белых худшим результатом в Кубке России за последние девять сезонов. В первой для клубов премьер-лиги стадии "Спартак" в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому "Тереку" по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала - в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет, в т.ч. и в предыдущие пять сезонов. (Алексей МОРОЗ)
Поражения "Спартака" в десяти последних розыгрышах Кубка России
|
Сезон
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
2007/08
|
1/16 финала
|
Терек (г)
|
1:1 (3:4 - пен.)
|
2008/09
|
1/4 финала
|
Динамо (д)
|
0:3
|
2009/10
|
1/8 финала
|
Москва (д)
|
1:2
|
2010/11
|
1/2 финала
|
ЦСКА (д)
|
3:3 (4:5 пен.)
|
2011/12
|
1/8 финала
|
Волга (д)
|
1:1 (5:6 пен.)
|
2012/13
|
1/8 финала
|
Ростов (г)
|
0:0 (2:3 пен.)
|
2013/14
|
1/8 финала
|
Тосно (д)
|
0:0 (0:1 д.в.)
|
2014/15
|
1/8 финала
|
Рубин (г)
|
0:2 (д)
|
2015/16
|
1/8 финала
|
Кубань (г)
|
0:1
|
2016/17
|
1/16 финала
|
СКА-Хабаровск (г)
|
0:1
maxolga
Мудак Карера. Нельзя придурок пренебрегать кубком.
14:09