В последний раз "Спартак" вылетал в 1/16 финала почти десять лет назад

Поражение от хабаровских армейцев со счетом 0:1 обернулось для красно-белых худшим результатом в Кубке России за последние девять сезонов. В первой для клубов премьер-лиги стадии "Спартак" в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому "Тереку" по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала - в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет, в т.ч. и в предыдущие пять сезонов. (Алексей МОРОЗ)

Поражения "Спартака" в десяти последних розыгрышах Кубка России