Олимп-Кубок России. 1/16 финала. Результаты всех матчей

Сегодня - два матча 1/16 финала Олимп-Кубка России. С этой стадии стартуют команды премьер-лиги.
"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург" - 0:2 (0:1)
Голы: Галаджан, 43 (0:1). Козлов, 81 (0:2).
"Динамо" (Барнаул): Карюкин, Овсянников, Житников, Нестеренко, Полковников, Хмелевский, Погребан (Аксенов, 85), Кузнецов, Шибаев (Ворона, 75), Липин, Завьялов.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Маляров, Бреев (Феденко, 73), Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86).
Предупреждения: Галаджан, 38. Липин, 41. Нестеренко, 59. Чуканов, 79. Криворучко, 85.
Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Ковалев (Реутов).
25 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург) - 2:3 (0:1)
Голы: Бавин, 42 (0:1). Морозов, 52 - в свои ворота (0:2). Жигулев, 60 (0:3). Бабырь, 63 (1:3). Морозов, 86 (2:3).
"Нефтехимик" (Нижнекамск): Трунин, Морозов, Киреев, Захаров, Гриднев (Канаев, 24), Ситдиков, Уридия (Каменщиков, 63), Петролай, Макаров, Фатихов (Бабырь, 54), Гилязетдинов.
"Урал" (Екатеринбург): Баклов, Брызгалов, Ароян, Ходжаниязов, Бевеев, Араторе, Бавин, Ильин (Юсупов, 84), Жигулев (Емельянов, 80), Эль-Кабир (Егорычев, 25), Панюков.
Судьи: Низовцев (Нижний Новгород). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).
25 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – " Арсенал" (Тула) - 1:2 (0:2)
Голы: Кадири Мохаммед, 10 (0:1). Беляев, 29 (0:2). Гаглоев, 69 (1:2).
"Сахалин": Счастливцев, Алахвердов, Сурков, Коломыц, Маслов, Духнов, Ерусланов, Гаглоев, Матрахов (Худяков, 79), Большунов (Чудояков, 60), Есиков (Аксютенко, 70).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Беляев, Кадири Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 86), Мирзов (Ивакин, 72), Костадинов, Кангва (Хлусевич, 83), Лесовой.
Предупреждения: Комбаров, 6. Гаглоев, 11. Кадири Мохаммед, 58. Алахвердов, 90+1. Судьи: Шадыханов. Березнов, Приходько (все - Москва).
26 сентября. Томск. Стадион "Темп".
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный) - 3:3 д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 2:4
Голы: Садаев, 26 (0:1). Кабаев, 78 (1:1). Митришев, 85 (1:2). Дедечко, 87 (2:2). Балай, 110 - с пенальти (2:3). Квеквескири, 119 (3:3).
Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь)
Серия пенальти: Хомуха - 1:0. Бериша - 1:1. Секульски - 1:1 (вратарь). Гащенков - 1:2. Дедечко - 1:2 (вратарь). Балай - 1:3. Кабутов - 2:3. Умаев - 2:4.
"СКА-Хабаровск": Генералов, Фадеев, Хомуха, Приндета, Ненахов (Никифоров, 46), Труфанов, Казанков (Кабутов, 91), Квеквескири, Карасев (Дедечко, 46), Базелюк (Кабаев, 57), Секульски.
"Ахмат": Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Мохаммади, Гащенков, Бериша, Харин, Раванелли (Митришев, 79), Садаев (Умаев, 118), Балай.
Предупреждения: Карасев, 13. Труфанов, 51. Хомуха, 56. Плиев, 57. Мусалов, 66. Приндета, 101. Фадеев, 108. Садаев, 116. Квеквескири, 120.
Судьи: Москалев (Воронеж). Воронцов, Глот (оба - Ярославль).
26 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Судьи: Сараев (Санкт-Петербург). Деушев (Москва), Колосков (Уфа).
26 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
26 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Богданов (Верея).
26 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".
"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
26 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)
Судьи: Сельдяков (Балашиха). Гурбанов (Краснодар), Бочков (Сочи).
26 сентября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".
"Нижний Новгород" – "Уфа"
Судьи: Федотов (Москва). Серебряков (Химки), Линкин (Воронеж).
26 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
"Химки" – "Рубин" (Казань)
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).
26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
"Торпедо " (Москва) – "Динамо" (Москва)
Судьи: Еськов. Калугин, Чельцов (все – Москва).
26 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".
"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)
Судьи: Амелин (Тула). Большаков, Милюченко (оба – Санкт-Петербург).
26 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".
"Авангард" (Курск) – "Краснодар"
Судьи: Васильев (Ижевск). Елеференко (Москва), Петросян (Бронницы).
27 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)
Судьи: Волошин (Смоленск). Сейфетдинов (Казань), Зайнагутдинов (Уфа).
27 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".
"Тюмень" – ЦСКА
10 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".