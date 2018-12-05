Фанаты "Спартака" вновь оскорбляют Глушакова с трибун

Болельщики московского "Спартака" в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" вновь скандировали оскорбительные кричалки в адрес капитана и хавбека команды Дениса Глушакова. Решением КДК РФС в игре не продавались билеты на обе фанатские трибуны, однако активные болельщики расположились в углу стадиона, где находится гостевой сектор.

В середине первого тайма они вновь посвятили Глушакову оскорбительные выкрики с требованием футболиста покинуть "Спартак". (Александр Рогулев)

"Спартак" – "Урал": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало - в 19.30 (мск).