Зоран Тошич: "У ЦСКА нет права на ошибку в матче с "Рубином"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 29-го тура чемпионата России с "Рубином" подчеркнул, что армейцы намерены приложить все силы, чтобы одержать победу. При этом хавбек отметил, что игры в Казани всегда складываются непросто.

- Матчи в Казани всегда складываются тяжело, - приводит пресс-служба армейцев слова Тошича. - Обыграть "Рубин" будет непросто, но у нас нет права на ошибку, поэтому мы выложимся полностью, чтобы увезти три очка.

Напомним, что матч "Рубин" - ЦСКА состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.