Жулиану объяснил, в чем турецкий футбол впереди российского

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" рассказал, какая разница между турецким и российским чемпионатами. Также он отметил, что адаптация в Турции у него прошла быстрее, так как климат здесь схож в бразильским.

– В Турции вы играете даже успешнее, чем в России, забили 10 голов в 19 матчах. В чем разница между чемпионатами?

– Главное – это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов. И это поднимает уровень турнира. Думаю, в этом аспекте турецкий футбол немного впереди российского. Я очень счастлив в "Фенербахче" и успел много добиться за эти полгода.

– Вы довольно быстро адаптировались как в России, так и в Турции. Где все-таки было проще?

– Наверное, в Турции. Все похоже на Бразилию: еда, климат. В России адаптировался быстро, так как поиграл в украинском чемпионате и привык к культуре, языку, морозам.

– В чемпионате неожиданный лидер – "Башакшехир". И сразу четыре команды борются за титул. Каковы шансы "Фенербахче" стать чемпионом?

– Думаю, высокие. Да, в лидерах "Башакшехир", команда менее известная за пределами страны. Но она сильна, там играют опытные футболисты. Они поборются за чемпионство. Но здесь довольно ровный чемпионат, "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ" тоже будут биться за титул до последнего тура. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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