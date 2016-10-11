Жоаузинью: "Мне нравится, как русские бьются за справедливость"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, принявший гражданство России, в интервью "СЭ" отметил, что жизнь в России изменила сего. По словам бразильца, в русских есть качества, которые он хотел бы перенять.

– Насколько изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы стали гражданином России?

– Изменилась не жизнь, изменился я. Стал в чем-то более жестким, более конкретным. Мне кажется, это типично русские качества. Мне нравится, как русские бьются за справедливость, как отстаивают свою права, защищают свою семью. Я бы хотел перенять эти качества. К слову, и как футболист я тоже стал играть жестче.

– Ваш новый паспорт уже прошел боевое крещение в каких-то государственных службах? В полиции, может, или где-то еще.

– Еще нет. Только в банк относил его. Но там люди были предупреждены, никто не удивлялся документу с моей фотографией и длинным бразильским именем!

– Вы же не Жоаузинью в паспорте?

– Нет, там написано полное имя – Жоау Натаилтон Рамос дос Сантос.