14:04 | Футбол — РПЛ

Жена Мамаева начала скандальную распродажу бомберов. На фото - тот самый стул

Бомбер в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина. Фото instagram.com/
Бомбер в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина. Фото instagram.com/
Обсудить
7

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объявила о старте продаж бомберов в поддержку ее супруга и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Игроки помещены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении  Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

Примечательно, что на бомбере фамилия "Мамаев" написана через выделенное красным "ММА" (очевидный намек на смешанные единоборства), а в фамилии "Кокорин" также изображен стул. Как известно, Кокорин ударил Пака стулом.

По словам Мамаевой, деньги от бомберов пойдут на благотворительность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие,мы за справедливый суд" бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон - этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...

Публикация от Аlana👓 (@alana_mamaeva) 20 Ноя 2018 в 12:24 PST

 

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
7
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...