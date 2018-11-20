Жена Мамаева начала скандальную распродажу бомберов. На фото - тот самый стул

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объявила о старте продаж бомберов в поддержку ее супруга и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Игроки помещены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Примечательно, что на бомбере фамилия "Мамаев" написана через выделенное красным "ММА" (очевидный намек на смешанные единоборства), а в фамилии "Кокорин" также изображен стул. Как известно, Кокорин ударил Пака стулом.

По словам Мамаевой, деньги от бомберов пойдут на благотворительность.