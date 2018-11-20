Жена Мамаева начала скандальную распродажу бомберов. На фото - тот самый стул

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объявила о старте продаж бомберов в поддержку ее супруга и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Игроки помещены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Примечательно, что на бомбере фамилия "Мамаев" написана через выделенное красным "ММА" (очевидный намек на смешанные единоборства), а в фамилии "Кокорин" также изображен стул. Как известно, Кокорин ударил Пака стулом.
По словам Мамаевой, деньги от бомберов пойдут на благотворительность.
#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие,мы за справедливый суд" бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон - этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...