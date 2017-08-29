"Зенит" вместо Абденнура рассматривает кандидатуры Ачерби и Раноккиа

Как стало известно "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры двух защитников – Франческо Ачерби из "Сассуоло" и Андреа Раноккиа из "Интера".
Сине-бело-голубые переключили свое внимание на этих футболистов после того, как под угрозой срыва оказалась сделка по 28-летнему защитнику "Валенсии" и сборной Туниса Аймену Абденнуру. Ранее сообщалось, что петербуржцы согласовали условия личного контракта с игроком, однако тот в итоге решил перейти в "Марсель".
29-летний Ачерби выступает в составе "Сассуоло" с 2013 года. В минувшем сезоне за черно-зеленых он провел 49 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
29-летний Раноккиа является футболистом "нерадзурри" с 2010 года. В минувшем сезоне итальянец выступал за "Халл Сити" на правах аренды. В премьер-лиге он провел 16 матчей, забив два гола и отдав две результативных передачи.
Таблица переходов РФПЛ//
Абденнур. Первый африканец в "Зените"?
- Зенит СПб
- Марсель
- Интер Милан
- Валенсия (футбол)
- Андреа Раноккиа
- Сборная Туниса
- Сассуоло
- Франческо Ачерби
либеральный буддист
Судя по обилию на сайте трансферных уток, либо в ПДЛ даже последние клоуны идти не хотят, либо олигархические отстойники пытаются скинуть чиновничьим отстойникам всякий хлам в целях экономии.
17:09