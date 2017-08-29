"Зенит" вместо Абденнура рассматривает кандидатуры Ачерби и Раноккиа

Как стало известно "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры двух защитников – Франческо Ачерби из "Сассуоло" и Андреа Раноккиа из "Интера".

Сине-бело-голубые переключили свое внимание на этих футболистов после того, как под угрозой срыва оказалась сделка по 28-летнему защитнику "Валенсии" и сборной Туниса Аймену Абденнуру. Ранее сообщалось, что петербуржцы согласовали условия личного контракта с игроком, однако тот в итоге решил перейти в "Марсель".

29-летний Ачерби выступает в составе "Сассуоло" с 2013 года. В минувшем сезоне за черно-зеленых он провел 49 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

29-летний Раноккиа является футболистом "нерадзурри" с 2010 года. В минувшем сезоне итальянец выступал за "Халл Сити" на правах аренды. В премьер-лиге он провел 16 матчей, забив два гола и отдав две результативных передачи.

Таблица переходов РФПЛ//

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