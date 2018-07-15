"Зенит" в ближайшее время может закрыть сделку по защитнику киевского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", "Зенит" ведет переговоры о трансфере защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара. Сделка находится в финальной стадии, и если все стороны договорятся, она может завершиться в самое ближайшее время. Ранее о возможном переходе сообщил комментатор Нобель Арустамян.

28-летний футболист сборной Венгрии выступает в центре или на левом краю обороны. В минувшем чемпионате Украины Кадар провел 21 матч, сделав 2 голевых паса. (Игорь НОВИКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

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