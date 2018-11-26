"Зенит", "Спартак" и "Ростов" - лидеры по посещаемости после первого круга РПЛ

"Зенит" лидирует по посещаемости матчей после первого круга чемпионата России. На стадион в Санкт-Петербуге в среднем приходят 49 774 болельщика. Второе место в этом списке занимает "Спартак" - 31 393 зрителя, третье - "Ростов" (30 001).

Выше 20 тысяч зрителей посещаемость у трех команд - "Краснодара" (25 602), "Крыльев Советов" (22 595) и ЦСКА (21 241).

Более 10 тысяч болельщиков на своих матчах собирали "Локомотив" (14 584), "Урал" (14 483), "Рубин" (13 638), "Арсенал" (10 849) и "Ахмат" (10 064)

Пять команд не смогли превзойти отметку в 10 тысяч зрителей: "Енисей" (9 025), "Динамо" (7 758), "Уфа" (6 816), "Оренбург" (5 664) и "Анжи" (5 466).