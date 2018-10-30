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"Зенит", "Спартак" и "Локомотив" - в топ-50 клубов по числу воспитанников в европейских чемпионатах

Топ-50 клубов по числу воспитанников в европейских чемпионатах.
Топ-50 клубов по числу воспитанников в европейских чемпионатах.
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Исследовательское агентство CIES Football Observatory опубликовало рейтинг клубов, воспитанники которых в настоящий момент выступают в командах из 31 европейского чемпионата. Больше всего игроков поставляет академия "Аякса" (77 человек), второе и третье место делят киевское "Динамо" и "Партизан" (по 69 человек).

В этот рейтинг попали три российских клуба: "Зенит" (38-е место, 31 воспитанник), "Спартак" (38-е место, 31 воспитанник) и "Локомотив" (49-е место, 28 воспитанников"). 

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