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15:55 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" приобретет Мевлю за 4 миллиона евро

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По информации "СЭ", "Зенит" сегодня завершит сделку по приобретению защитника Михи Мевли из "Ростова". Кроме того, в аренду в "Фенербахче" ушел португалец Луиш Нету.

Трансфер Мевли обойдется питерцам в четыре миллиона евро, контракт будет подписан сроком на 4 года. Нету же отправился в аренду в "Фенербахче" с правом последующего выкупа

Ранее "Зенит" договорился о двухгодичной аренде с защитником "Валенсии" Абденнуром – как сообщили "СЭ" коллеги из издания Marca, с учетом зарплаты игрока и выплат по аренде клубу обеспечение контракта Абденнура составило бы 6 миллионов евро. Однако в последний момент сделка сорвалась - футболист отправился в "Марсель".

Обеспечение Мевли в те же 2 года будет стоить 6 миллионов евро (выплаты по трансферу плюс зарплата), но "Зенит" получает все права на футболиста.

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty IX

ворье

16:12

Ganik

Мевля одного уровня с Нету)) Потворит Мевля судьбу Молло и Новосельцева)

16:10

Mad Butcher

Бакланоклоуны

16:09

fanfir

Мало

16:09