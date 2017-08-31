"Зенит" приобретет Мевлю за 4 миллиона евро

По информации "СЭ", "Зенит" сегодня завершит сделку по приобретению защитника Михи Мевли из "Ростова". Кроме того, в аренду в "Фенербахче" ушел португалец Луиш Нету.

Трансфер Мевли обойдется питерцам в четыре миллиона евро, контракт будет подписан сроком на 4 года. Нету же отправился в аренду в "Фенербахче" с правом последующего выкупа.

Ранее "Зенит" договорился о двухгодичной аренде с защитником "Валенсии" Абденнуром – как сообщили "СЭ" коллеги из издания Marca, с учетом зарплаты игрока и выплат по аренде клубу обеспечение контракта Абденнура составило бы 6 миллионов евро. Однако в последний момент сделка сорвалась - футболист отправился в "Марсель".

Обеспечение Мевли в те же 2 года будет стоить 6 миллионов евро (выплаты по трансферу плюс зарплата), но "Зенит" получает все права на футболиста.

Трансферное окно закрывается. LIVE!