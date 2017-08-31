"Зенит" подтвердил аренду Нету в "Фенербахче"

Как и предполагал "СЭ", "Зенит" и "Фенербахче" достигли соглашения о переходе защитника Луиша Нета в турецкую команду. 29-летний игрок отдан в аренду до конца сезона-2017/18 с правом выкупа.
Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста с питерцами истекает летом 2019 года.
По информации "СЭ", состав санкт-петербургской команды может пополнить защитник "Ростова" Миха Мевля.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
Луиш Нету продолжит сезон в Турции.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 августа 2017 г.
Подробности: https://t.co/YGo28DUExN pic.twitter.com/2pnfGmabEF
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-31-luish-netu-prodolzhit-sezon-v-turtsii.htm