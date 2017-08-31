"Зенит" подтвердил аренду Нету в "Фенербахче"

Как и предполагал "СЭ", "Зенит" и "Фенербахче" достигли соглашения о переходе защитника Луиша Нета в турецкую команду. 29-летний игрок отдан в аренду до конца сезона-2017/18 с правом выкупа.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста с питерцами истекает летом 2019 года.

По информации "СЭ", состав санкт-петербургской команды может пополнить защитник "Ростова" Миха Мевля.

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