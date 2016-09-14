"Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц после завершения заседания рассказал о том, какие штрафы наолжены на "Арсенал" и "Зенит" по итогам матчей 6-го тура чемпионата России.

– В игре "Арсенал" – "Зенит" болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. Кроме того, фанаты "Арсенала" скандировали ненормативную лексику.

В результате, за ненормативную лексику своих болельщиков "Арсенал" заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, а за использование пиротехники клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Что касается "Зенита", за использование пиротехники клуб заплатит 100 тысяч рублей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).