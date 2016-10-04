"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом

Пресс-служба "Зенита" и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков обменялись колкостями в твиттере.
Футболист пошутил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове, а потому у красно-белых будет еще достаточно возможностей взять реванш за воскресное поражение на "Петровском" (2:4). "Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику", - такую запись хавбек сделал под твитом с видеообзором "Как мы убивали "Спартак".
В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых: "Договорились, отметим 23-летие вместе!" И вдобавок вспомнили, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" именно за победами, но по-прежнему остается без титулов. "Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных", – говорится в сообщении "Зенита".
Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных: https://t.co/RoJLyC234e pic.twitter.com/ypMqGdO88A– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.
@zenit_spb Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику.– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 4 октября 2016 г.
.@DGlushakov8 договорились, отметим 23-летие вместе!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.
кузя23
А почему фотка Дзюбы?Он что ли Глушакову ответки пишет?)
18:14
shms
Глушаку терять-то нечего-в Зенит его не пригласят никогда.
18:12
П_о_в_а_р
Бгг.))))))))))))
18:10
Джон....Сильвер
Детский сад! Что Глушаков - дурак, что и зенитовские придурки хороши!
17:58
foreverCSKAforever
Зимой к дзюбам присоединится.
17:40
Мяс@руб
Производственник... 17:32 ... Сравнили жо...пу с пальцем Глушакова и Зенит __________ Это тот случай, когда Зенит достоин Глушакова. "Во-истину, тот славен и велик, кто в гневе удержал язык" (Расул Гамзатов)
17:40
traveller09
Dexterous, Всё верно написали. Оба оппонента достойны друг друга. Уровень интеллигентности у этих людей просто зашкаливает.
17:36
serzheo
А Глушак - смешной пацан)))
17:33
zenitoman
Dexterous Быдлопетросян - это Глушаков, т.к. первый написал СМИШНЮЮЮ, по его мнению, шутку, а пресс-служба Зенита просто сделала свою работу, ответив.
17:29
rashlim
Что самое смешное, ругается с Глушаковым в стиле интернет-школоты не Вася Пупкин, ответственный за твиттер, а прям сам ФК "Зенит".
17:24
Dexterous
Оба быдла....что люди, работающие в пресс-службе Зенита, что Глушаков...
17:19