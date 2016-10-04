16:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом

0
0
0
11

Пресс-служба "Зенита" и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков обменялись колкостями в твиттере.

Футболист пошутил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове, а потому у красно-белых будет еще достаточно возможностей взять реванш за воскресное поражение на "Петровском" (2:4). "Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику", - такую запись хавбек сделал под твитом с видеообзором "Как мы убивали "Спартак".

В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых: "Договорились, отметим 23-летие вместе!" И вдобавок вспомнили, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" именно за победами, но по-прежнему остается без титулов. "Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных", – говорится в сообщении "Зенита".

 

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

кузя23

А почему фотка Дзюбы?Он что ли Глушакову ответки пишет?)

18:14

shms

Глушаку терять-то нечего-в Зенит его не пригласят никогда.

18:12

П_о_в_а_р

Бгг.))))))))))))

18:10

Джон....Сильвер

Детский сад! Что Глушаков - дурак, что и зенитовские придурки хороши!

17:58

foreverCSKAforever

Зимой к дзюбам присоединится.

17:40

Мяс@руб

Производственник... 17:32 ... Сравнили жо...пу с пальцем Глушакова и Зенит __________ Это тот случай, когда Зенит достоин Глушакова. "Во-истину, тот славен и велик, кто в гневе удержал язык" (Расул Гамзатов)

17:40

traveller09

Dexterous, Всё верно написали. Оба оппонента достойны друг друга. Уровень интеллигентности у этих людей просто зашкаливает.

17:36

serzheo

А Глушак - смешной пацан)))

17:33

zenitoman

Dexterous Быдлопетросян - это Глушаков, т.к. первый написал СМИШНЮЮЮ, по его мнению, шутку, а пресс-служба Зенита просто сделала свою работу, ответив.

17:29

rashlim

Что самое смешное, ругается с Глушаковым в стиле интернет-школоты не Вася Пупкин, ответственный за твиттер, а прям сам ФК "Зенит".

17:24

Dexterous

Оба быдла....что люди, работающие в пресс-службе Зенита, что Глушаков...

17:19

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ