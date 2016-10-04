"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом

Пресс-служба "Зенита" и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков обменялись колкостями в твиттере.

Футболист пошутил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове, а потому у красно-белых будет еще достаточно возможностей взять реванш за воскресное поражение на "Петровском" (2:4). "Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику", - такую запись хавбек сделал под твитом с видеообзором "Как мы убивали "Спартак".

В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых: "Договорились, отметим 23-летие вместе!" И вдобавок вспомнили, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" именно за победами, но по-прежнему остается без титулов. "Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных", – говорится в сообщении "Зенита".

Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных: https://t.co/RoJLyC234e pic.twitter.com/ypMqGdO88A – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.