"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели

По данным "СЭ", новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник. Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси".

Напомним, что Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна 1 миллиону евро. (Вячеслав КОРОТКИН)