"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели

По данным "СЭ", новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник. Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси".
Напомним, что Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.
Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна 1 миллиону евро. (Вячеслав КОРОТКИН)
Леня-космос
А-ха-ха, класс. Ну, теперь в топ-10 Согаза попадут в следующем сезоне. Как можно приглашать тренера-новичка, вообще ни разу ничего не выигравшего, в один из ведущих клубов страны? Спартак тоже Аленичева ставил, итог печальный. В общем, одним конкурентом меньше. Мой прогноз - долго он не протянет на посту, на один сезон максимум. Супер, что Сарри продинамил, Челси и Зеня разного поля ягоды.
18:33
Mao11
загадочный лысый ассятин______Если такой умный отстегни от своих наворованных.
18:32
Bibigon2000
тренерский штаб-Низелик,Орлов,Боярский... ну и нахуа такое фуагра?
18:29
King's Bounty IX
Удачи...
18:25
загадочный лысый ассятин
Башкиры, не ведитесь на мелочь!!!! Вот сколько газ--мяс платил бы за очередного итальянского ""макарона", пусть и ВАМ столько отстёгивает!!!
18:25
puman
интересно почему Галицкий не подписал Семака ...был же периуд выбора)?
18:25
Millwall82
Мда.... Не лучший вариант.
18:24
glass99
Чорд, вот засада - придётся за бомжей болеть)))))
18:24
kais
Или в среду, или в четверг. Ну прям инсайдеры!
18:21