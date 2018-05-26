18:15 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели

Сергей СЕМАК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей СЕМАК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По данным "СЭ", новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник. Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси".

Напомним, что Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна 1 миллиону евро. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Леня-космос

А-ха-ха, класс. Ну, теперь в топ-10 Согаза попадут в следующем сезоне. Как можно приглашать тренера-новичка, вообще ни разу ничего не выигравшего, в один из ведущих клубов страны? Спартак тоже Аленичева ставил, итог печальный. В общем, одним конкурентом меньше. Мой прогноз - долго он не протянет на посту, на один сезон максимум. Супер, что Сарри продинамил, Челси и Зеня разного поля ягоды.

18:33

Mao11

загадочный лысый ассятин______Если такой умный отстегни от своих наворованных.

18:32

Bibigon2000

тренерский штаб-Низелик,Орлов,Боярский... ну и нахуа такое фуагра?

18:29

King's Bounty IX

Удачи...

18:25

загадочный лысый ассятин

Башкиры, не ведитесь на мелочь!!!! Вот сколько газ--мяс платил бы за очередного итальянского ""макарона", пусть и ВАМ столько отстёгивает!!!

18:25

puman

интересно почему Галицкий не подписал Семака ...был же периуд выбора)?

18:25

Millwall82

Мда.... Не лучший вариант.

18:24

glass99

Чорд, вот засада - придётся за бомжей болеть)))))

18:24

kais

Или в среду, или в четверг. Ну прям инсайдеры!

18:21

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