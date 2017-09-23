Зелимхан Бакаев: "Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после ничьей с "Анжи" (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что расстроен таким дебютом за красно-белых. Также футболист считает, что сегодня арбитр часто давал свистки в пользу соперника.

– Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, – сказал Бакаев. – А сами не забили.

– Удивились, что оказались в старте?

– Нет, ведь многие получили травмы – Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

– С одной стороны полноценно дебютировали на "Открытие Арене", с другой такой результат. Что сейчас чувствуете?

– Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный.

– Эмоции Карреры во время матча ощущали?

– У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

– А после матча что звучало в раздевалке?

– Без комментариев.

– В целом своей игрой довольны?

– Забил бы – был бы доволен.

– Кадиев сказал, что "Спартаку" помогают судьи.

– Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".

– А пенальти?

– Чистый пенальти.

– Как дела у Джано?

– Я с ним еще не говорил. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //

"Спартак" - "Анжи". Видео голов