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21:57 | Футбол — РФПЛ

Зелимхан Бакаев: "Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи"

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Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после ничьей с "Анжи" (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что расстроен таким дебютом за красно-белых. Также футболист считает, что сегодня арбитр часто давал свистки в пользу соперника.

– Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, – сказал Бакаев. – А сами не забили.

– Удивились, что оказались в старте?

– Нет, ведь многие получили травмы – Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

– С одной стороны полноценно дебютировали на "Открытие Арене", с другой такой результат. Что сейчас чувствуете?

– Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный.

– Эмоции Карреры во время матча ощущали?

– У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

– А после матча что звучало в раздевалке?

– Без комментариев.

– В целом своей игрой довольны?

– Забил бы – был бы доволен.

Кадиев сказал, что "Спартаку" помогают судьи.

– Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".

– А пенальти?

– Чистый пенальти.

– Как дела у Джано?

– Я с ним еще не говорил. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tribunal Z

вообще с такой игрой и без помощи судей самое место Спартаку в пердиве

22:48

marksan

А это что ещё за чмо выискалось? Ещё один комментатор-наследник Рабинера?

22:37

RSI

Объясните что делает Спартак на 6 месте, если посмотреть в регламент РПФЛ, то его место восьмое.

22:28

П_о_в_а_р

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ: "ВСЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ СВИСТЕЛИСЬ В ПОЛЬЗУ "АНЖИ" ----------------------- +100500. Судья убил Спартак. Голубой пул боится Спартак и попрежнему покупает судей.

22:26

Дядька

Зелимхан, желаю тебе чтобы такие "чистые" пенальти назначали в ваши ворота при каждом удобном случае.

22:23

fireman32

После придуманного пенальти в первом тайме,Мешков делал все,что бы его не заподозрили в симпатиях к Спартаку

22:16

Kupservas

Это ни у Зелимхана интервью брали, судя по всему это был Захар...

22:16

pahom-17

после пенальти...Спартак откровенно катал вату..за что и поплатился...некого выделить..играли просто безобразно......схватились когда клюнул жаренный..

22:11

genas

слабый дебют получился...хуже зелимхана были адриано и самедов

22:03