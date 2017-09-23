Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после ничьей с "Анжи" (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что расстроен таким дебютом за красно-белых. Также футболист считает, что сегодня арбитр часто давал свистки в пользу соперника.
– Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, – сказал Бакаев. – А сами не забили.
– Удивились, что оказались в старте?
– Нет, ведь многие получили травмы – Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.
– С одной стороны полноценно дебютировали на "Открытие Арене", с другой такой результат. Что сейчас чувствуете?
– Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный.
– Эмоции Карреры во время матча ощущали?
– У нас такие громкие болельщики, что заглушали.
– А после матча что звучало в раздевалке?
– Без комментариев.
– В целом своей игрой довольны?
– Забил бы – был бы доволен.
– Кадиев сказал, что "Спартаку" помогают судьи.
– Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".
– А пенальти?
– Чистый пенальти.
– Как дела у Джано?
– Я с ним еще не говорил. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов
- Анжи
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Квинси Промес
- Массимо Каррера
- Осман Кадиев
- Зелимхан Бакаев
- Педро Роша
Tribunal Z
вообще с такой игрой и без помощи судей самое место Спартаку в пердиве
22:48
marksan
А это что ещё за чмо выискалось? Ещё один комментатор-наследник Рабинера?
22:37
RSI
Объясните что делает Спартак на 6 месте, если посмотреть в регламент РПФЛ, то его место восьмое.
22:28
П_о_в_а_р
ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ: "ВСЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ СВИСТЕЛИСЬ В ПОЛЬЗУ "АНЖИ" ----------------------- +100500. Судья убил Спартак. Голубой пул боится Спартак и попрежнему покупает судей.
22:26
Дядька
Зелимхан, желаю тебе чтобы такие "чистые" пенальти назначали в ваши ворота при каждом удобном случае.
22:23
fireman32
После придуманного пенальти в первом тайме,Мешков делал все,что бы его не заподозрили в симпатиях к Спартаку
22:16
Kupservas
Это ни у Зелимхана интервью брали, судя по всему это был Захар...
22:16
pahom-17
после пенальти...Спартак откровенно катал вату..за что и поплатился...некого выделить..играли просто безобразно......схватились когда клюнул жаренный..
22:11
genas
слабый дебют получился...хуже зелимхана были адриано и самедов
22:03