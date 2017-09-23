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20:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - "Анжи". Видео голов

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В матче 11-го тура премьер-лиги чемпион "Спартак" на своем поле сыграл вничью с последней командой турнира "Анжи" – 2:2.

Красно-белые открыли счет на 14-й минуте после того, как Луиз Адриану реализован спорный 11-метровый.

У гостей на 74-й и 78-й минутах отличились Мирал Самарджич и Адлан Кацаев.

На 90+2-й минуте москвичей от поражения спас гол Лоренсо Мельгарехо.

 

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Таки русские Реал,всё сходится,если глянуть на таблицу РФПЛ и премьеры

21:11

pushgun

Вот он реальный спартак. В купленном матче, с левым пенальти в игре с предпоследней командой РФПЛ, умудриться сыграть в ничью, да еще забив гол на второй добавленной. Тут никакой тренер не поможет, клиника полная. С Ливерпулем - европейским середнячком будет ПОЗОР.

21:03