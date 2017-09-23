"Спартак" - "Анжи". Видео голов

В матче 11-го тура премьер-лиги чемпион "Спартак" на своем поле сыграл вничью с последней командой турнира "Анжи" – 2:2.
Красно-белые открыли счет на 14-й минуте после того, как Луиз Адриану реализован спорный 11-метровый.
У гостей на 74-й и 78-й минутах отличились Мирал Самарджич и Адлан Кацаев.
На 90+2-й минуте москвичей от поражения спас гол Лоренсо Мельгарехо.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:0 14' Луис Адриано (пенальти) @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/CrUiEORrkL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:1 74' Мирал Самарджич pic.twitter.com/JNnra0yAS9– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:2 78' Адлан Кацаев pic.twitter.com/rQrMA09OM9– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 2:2 90+2' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/qrHXVUFRxs– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
КолобокКолобков
Таки русские Реал,всё сходится,если глянуть на таблицу РФПЛ и премьеры
21:11
pushgun
Вот он реальный спартак. В купленном матче, с левым пенальти в игре с предпоследней командой РФПЛ, умудриться сыграть в ничью, да еще забив гол на второй добавленной. Тут никакой тренер не поможет, клиника полная. С Ливерпулем - европейским середнячком будет ПОЗОР.
21:03