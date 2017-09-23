"Спартак" - "Анжи". Видео голов

В матче 11-го тура премьер-лиги чемпион "Спартак" на своем поле сыграл вничью с последней командой турнира "Анжи" – 2:2.

Красно-белые открыли счет на 14-й минуте после того, как Луиз Адриану реализован спорный 11-метровый.

У гостей на 74-й и 78-й минутах отличились Мирал Самарджич и Адлан Кацаев.

На 90+2-й минуте москвичей от поражения спас гол Лоренсо Мельгарехо.

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"