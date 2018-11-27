Зелимхан Бакаев: "Рано или поздно в "Спартак" вернусь"

Полузащитник "Спартака” Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", в интервью "СЭ" рассказал о прощании с командой Олега Кононова, который был назначен главным тренером красно-белых. Игрок также добавил, что собирается рано или поздно вернуться в московский клуб.

– Приятно было слушать Олега Кононова, когда он на первой пресс-конференции в "Спартаке" сказал: хочу вернуть Бакаева.

– Конечно, приятно. Значит, тренер был доволен моей работой. Надо продолжать в том же духе, пытаться прогрессировать, доказывать в каждой игре, что Олег Георгиевич не ошибается во мне. Нужно прибавлять и идти к своей цели. Работать и еще раз работать.

– Насколько известно, после матча с "Анжи" Кононов произнес речь в раздевалке "Арсенала". Что сказал?

– Он поговорил со всеми, со всеми попрощался. Потом к нему каждый игрок подходил, каждый благодарил. Ему действительно есть за что сказать "спасибо". Это было прикрасно время для нас всех, прекрасный опыт.

– Что вам лично сказал Кононов?

– Разумеется, меня в клубе ждут, все же я по-прежнему – игрок московского "Спартака", в Туле я в аренде до конца этого сезона. Рано или поздно в "Спартак" вернусь. Кононов сказал: "Давай, давай, работай, доказывай, заслужи свое возвращение".

– Говорите – до конца сезона. Есть ли теоретическая вероятность, что вас вернут в "Спартак" уже зимой?

– У меня контракт с "Арсеналом" до конца сезона, кроме этого я вообще ничего не знаю. Я – игрок тульского "Арсенала". На данный момент думаю только о том, чтобы максимально помогать команде на поле: забивать, отдавать. Никаких других мыслей пока что у меня нет. А ведут ли клубы какие-то переговоры – мне это уже неинтересно. Что скажут, то и сделаю, я готов выполнять свою работу. (Александр Рогулев)

Зелимхан Бакаев – о капитанстве Глушакова, Кононове, "Арсенале" и возвращении в "Спартак"