Зелимхан Бакаев: "Если будем так играть, "Ливерпуль" нам пять забьет"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после ничьей с "Анжи" (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что надеется получить игровое время в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также футболист рассказал, что после игры с махачкалинцами в раздевалку зашли Квинси Промес и Денис Глушаков.

– Впереди "Ливерпуль". Ожидаете сыграть в Лиге чемпионов?

– Конечно. Но все будет зависеть от моих тренировок. Буду стараться. Надеюсь получить шанс.

– С учетом травмы Джано как оцените свои шансы на попадание в состав?

– Не знаю. Кто будет сильнее – тот и сыграет.

– В середине второго тайма был выход один на один. Но завершить не удалось. Что случилось?

– Меня ударили. Потерял равновесие.

– Это пенальти?

– Если бы упал, вполне возможно. Но я устоял, к сожалению. Много желтых получал за симуляции, поэтому и остался на ногах.

– Ничья с "Анжи" – нормальный результат?

– Для "Спартака" это проигрыш. Дома всегда должны побеждать.

– Что же тогда с "Ливерпулем" будет?

– Не знаю. Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок. Если будем так играть, "Ливерпуль" нам пять забьет.

– Недооценки соперника не было?

– Конечно, нет. Если мы хотим догонять лидеров, нельзя никого недооценивать.

– Квинси не хватало сегодня?

– Конечно. Он наш лидер. Забивает в каждом матче.

– Глушаков и Промес зашли в раздевалку. Что сказали?

– Поддержали. Сказали: "Ребят, нельзя так, конечно. Но не опускайте головы".

– А фото общее сделали?

– Сделали бы, если бы выиграли. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //

"Спартак" - "Анжи". Видео голов