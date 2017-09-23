Зелимхан Бакаев: "Если будем так играть, "Ливерпуль" нам пять забьет"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после ничьей с "Анжи" (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что надеется получить игровое время в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также футболист рассказал, что после игры с махачкалинцами в раздевалку зашли Квинси Промес и Денис Глушаков.
– Впереди "Ливерпуль". Ожидаете сыграть в Лиге чемпионов?
– Конечно. Но все будет зависеть от моих тренировок. Буду стараться. Надеюсь получить шанс.
– С учетом травмы Джано как оцените свои шансы на попадание в состав?
– Не знаю. Кто будет сильнее – тот и сыграет.
– В середине второго тайма был выход один на один. Но завершить не удалось. Что случилось?
– Меня ударили. Потерял равновесие.
– Это пенальти?
– Если бы упал, вполне возможно. Но я устоял, к сожалению. Много желтых получал за симуляции, поэтому и остался на ногах.
– Ничья с "Анжи" – нормальный результат?
– Для "Спартака" это проигрыш. Дома всегда должны побеждать.
– Что же тогда с "Ливерпулем" будет?
– Не знаю. Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок. Если будем так играть, "Ливерпуль" нам пять забьет.
– Недооценки соперника не было?
– Конечно, нет. Если мы хотим догонять лидеров, нельзя никого недооценивать.
– Квинси не хватало сегодня?
– Конечно. Он наш лидер. Забивает в каждом матче.
– Глушаков и Промес зашли в раздевалку. Что сказали?
– Поддержали. Сказали: "Ребят, нельзя так, конечно. Но не опускайте головы".
– А фото общее сделали?
– Сделали бы, если бы выиграли. (Ярослав СУСОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов
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