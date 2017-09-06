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14:24 | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш вновь получил травму и не поможет "Спартаку" в матче с "Рубином"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустил тренировку команды из-за растяжения мышц живота, сообщает официальный сайт красно-белых. Его возвращение ожидается примерно через две недели.

Таким образом, форвард пропустит матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина", который пройдет 9 сентября.

Ранее Зе Луиш не принимал участия в играх против "Локомотива" (3:4) и "СКА-Хабаровск" (0:0) из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра, который он получил в дерби с ЦСКА (1:2) 12 августа.

В тренировке "Спартака" участвовали вернувшиеся из национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Как закончится матч 9-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин"?
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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-06-rosha_provel_pervuyu_trenirovku_v_tarasovke/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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sawrtre

Пиитерцу- КАК ТЫ Ч.М.О. уже достал тут ерунду писать.читай новости о своём зините и там пиши о ком хочешь свою белеберду.

15:20

$n10nep$

Ромуло2?

15:18

mikeV

Может, он просто почувствовал себя несчастным или заскучал...

15:14

marksan

Погулял на родине?

15:14

onlywhitespartak

Он какой то хрустальный ! Порядком надоели эти травмы на ровном месте , не его конечно вина , но надоело !

15:02

karlikf1

Да сарделькой нав. просто поперхнулся на завтраке, вот и всё. Теперь играть с нашими не хочет, боится, пузран, говорит, болит, дайте полежать :)

15:01

кузя23

Один Промес постоянно корячится за всех этих "нападающих",

14:56

кузя23

Сейчас Роша посмотрит на Зе Луиша, Адриану и въедет в тему,как себя нужно вести в Спартаке)

14:55

Roov

Смеялся над Рошей, животик надорвал

14:50

-S_P_A_R_T_A_K-

Очень много травмируется, замотать его полностью в гипс и до лч не разматывать!

14:48

Пиитерец

Тушинский бортщ на свиной ножке - он как наркотик: ешь его, ешь, пока мышцы живота не растянутся. Надо профессионалам спортаговским Зрялупиша на привычную растительную пищу перевести.

14:44

Den211

такие травмы явно на совести тренера по физухе. Наверное ему сказали что в Росии снег вот он все горнолыжников и готовит.

14:42

ЗЗ+

Мда... И еще спрашивают, почему Спартак так усиленно искал нападающих в трансферное окно. Да потому что нападающий в команде по факту ОДИН! Второй один матч сыграет и 2 недели лечится. Потом восстанавливается, еще не в форме, 1 матч играет и всё по новой.

14:35

Жорик Вартанов

чем он там занимается???? заколебал уже

14:33

shpasic

хорошо, что не пятка

14:30