Зе Луиш вновь получил травму и не поможет "Спартаку" в матче с "Рубином"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустил тренировку команды из-за растяжения мышц живота, сообщает официальный сайт красно-белых. Его возвращение ожидается примерно через две недели.

Таким образом, форвард пропустит матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина", который пройдет 9 сентября.

Ранее Зе Луиш не принимал участия в играх против "Локомотива" (3:4) и "СКА-Хабаровск" (0:0) из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра, который он получил в дерби с ЦСКА (1:2) 12 августа.

В тренировке "Спартака" участвовали вернувшиеся из национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.