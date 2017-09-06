Зе Луиш вновь получил травму и не поможет "Спартаку" в матче с "Рубином"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустил тренировку команды из-за растяжения мышц живота, сообщает официальный сайт красно-белых. Его возвращение ожидается примерно через две недели.
Таким образом, форвард пропустит матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина", который пройдет 9 сентября.
Ранее Зе Луиш не принимал участия в играх против "Локомотива" (3:4) и "СКА-Хабаровск" (0:0) из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра, который он получил в дерби с ЦСКА (1:2) 12 августа.
В тренировке "Спартака" участвовали вернувшиеся из национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.
Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-06-rosha_provel_pervuyu_trenirovku_v_tarasovke/
sawrtre
Пиитерцу- КАК ТЫ Ч.М.О. уже достал тут ерунду писать.читай новости о своём зините и там пиши о ком хочешь свою белеберду.
15:20
$n10nep$
Ромуло2?
15:18
mikeV
Может, он просто почувствовал себя несчастным или заскучал...
15:14
marksan
Погулял на родине?
15:14
onlywhitespartak
Он какой то хрустальный ! Порядком надоели эти травмы на ровном месте , не его конечно вина , но надоело !
15:02
karlikf1
Да сарделькой нав. просто поперхнулся на завтраке, вот и всё. Теперь играть с нашими не хочет, боится, пузран, говорит, болит, дайте полежать :)
15:01
кузя23
Один Промес постоянно корячится за всех этих "нападающих",
14:56
кузя23
Сейчас Роша посмотрит на Зе Луиша, Адриану и въедет в тему,как себя нужно вести в Спартаке)
14:55
Roov
Смеялся над Рошей, животик надорвал
14:50
-S_P_A_R_T_A_K-
Очень много травмируется, замотать его полностью в гипс и до лч не разматывать!
14:48
Пиитерец
Тушинский бортщ на свиной ножке - он как наркотик: ешь его, ешь, пока мышцы живота не растянутся. Надо профессионалам спортаговским Зрялупиша на привычную растительную пищу перевести.
14:44
Den211
такие травмы явно на совести тренера по физухе. Наверное ему сказали что в Росии снег вот он все горнолыжников и готовит.
14:42
ЗЗ+
Мда... И еще спрашивают, почему Спартак так усиленно искал нападающих в трансферное окно. Да потому что нападающий в команде по факту ОДИН! Второй один матч сыграет и 2 недели лечится. Потом восстанавливается, еще не в форме, 1 матч играет и всё по новой.
14:35
Жорик Вартанов
чем он там занимается???? заколебал уже
14:33
shpasic
хорошо, что не пятка
14:30