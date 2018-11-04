"Зачем вы хотите уничтожить клуб с 96-летней историей?" Невероятное выступление Рианчо

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Урала" (1:2) в ответ на вопрос "готовы ли футболисиы умереть за него" выдал очень эмоциональный ответ.

– С игроками вы общаетесь в таком же тиле, как и на пресс-конференциях?

– Футболистам иногда показываю свой характер. Я очень темпераментный человек. Вчера была открытая тренировка, я их не закрываю. И вчера вы все видели, как я подгонял команду, чтобы ребята в каждом моменте тренировались агрессивно. Я придерживаюсь идеи, что как ты тренируешься, так и играешь. Если ты занимаешься интенсивно, то и играет так же. Я на каждом занятии стараюсь требовать максимально на тренировках, на пресс-конференциях я веду себя спокойнее.

– Вы говорите, что готовы умереть за футболистов. А футболисты готовы умереть за вас?

– Сегодня они вышли на поле суперзаряженые, каждому я могу поставить 10 баллов из 10. Только положительно могу отозваться о каждом из игроков. Мы каждый раз делаем замены до 70-й минуте, вы об этом никогда не спрашиваете. Эти две замены всегда улучшают игру, дают положительный импульс, всегда. Это означает, что выходят суперзаряженые футболисты. После этого "развода", единственное, что я могу сделать, чтобы игроки выходили на поле заряженными, и требовать от них только этого. И также я хочу, чтобы болельщики были положительно заряженными. Но мне кажется, есть злая сила, которая заставляет футболистов чувствовать себя скованно на поле. А это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается. Работать в такой обстановке очень тяжело. Представьте, если бы вы работали в такой атмосфере. У нас есть два варианта: или всех игнорировать, или чтобы вернулся Каррера, или, как я уже сказал до этого – ждать солнца после дождя.

Поэтому, господа, давайте строить. Зачем продолжать разрушать? Зачем мы хотим разрушить эту команду и эти футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? Этот клуб жил до Карреры много лет. Люди уходят, а история клуба не заканчивается. Есть центральный полузащитник замечательный – Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку? Максименко, Рассказов, Ломовицкий. Это нормально, что они подвергаются такому давлению? В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь? Этот вопрос мы должны задать всем.

– А вы виноваты в этом игровом кризисе? И согласны, что вы должны были разделить учесть Карреры?

– Безусловно, мы все виноваты. При "разводе" виноваты не муж и не жена, а все виноваты. И после развода есть два варианта событий – плакать или работать. Если ты работаешь, то нужно помогать. Конечно, я виноват, мы все виноваты. Но все это отражается на футболистах. Это на них настолько давит, что они мяч принять порой не могут. Им нужна помощь.

– Так это давление и идет от руководства. Они 2,5 недели не могут дать ответ. Вы говорили, что руководство с вами не говорило…

– Я такого не говорил, вы врете. Я не говорил, что не было контакта с руководством. Смотрите мне в глаза, как я смотрю вам. В данный момент "Спартак" должен уходить от таких токсичных людей как вы. "Спартак" должны окружать позитивные люди. Вы можете пойти поплакать, на третьем этаже есть подобная комната. (Александр Рогулев)