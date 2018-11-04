Рауль Рианчо: "Пока я в "Спартаке", я жизнь за эту команду отдам"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Урала" (1:2) подчеркнул, что ему больно из-за поведения болельщиков красно-белых, которые оскорбляли его и капитана команды Дениса Глушакова.

– Да, я грустный. Но не только из-за результата, – сказал Рианчо. – Я грустный, потому что команде нужна поддержка болельщиков. А болельщики эту поддержку футболистам не оказывают. Футболисты это чувствуют, это отражается на их поведении в раздевалке.

Хотел бы сказать болельщикам, что проигрывает не только команда, проигрывают и они в том числе. Также как они делают вклад в общую победу команды. Проигрываем мы все. Это приносит мне наибольшую боль.

Сегодня ругали и меня лично. Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь. И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя – так неделя, две – так две. (Александр Рогулев)