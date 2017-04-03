Юрий Васильков: "Не надо никого винить. Дзагоев сам рвался в бой"

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что не нужно искать виноватых в истории с травмой полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Хавбек красно-синих получил повреждение в контрольном матче Россия – Бельгия (3:3).

– Виноватых здесь искать нельзя, – сказал Васильков. – Все заключается в тройственном союзе. Главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять. Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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