16:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Васильков: "Не надо никого винить. Дзагоев сам рвался в бой"

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Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что не нужно искать виноватых в истории с травмой полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Хавбек красно-синих получил повреждение в контрольном матче РоссияБельгия (3:3).

– Виноватых здесь искать нельзя, – сказал Васильков. – Все заключается в тройственном союзе. Главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять. Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Роман Бабаев: "Врачи ЦСКА рекомендовали Дзагоеву не играть с Бельгией"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Глупый комментарий! Для чего тогда врач в сборной?

16:53

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