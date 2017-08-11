Юрий Семин: "Впервые слышу об интересе "Локомотива" к Веллитону"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что клуб продолжает поиск нападающего взамен выбывшего из-за травмы Ари. Бразилец получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1), ожидается, что форвард, перенесший операцию на колене, приступит к индивидуальным тренировкам в октябре.

Ранее появилась информация о том, что бывший нападающий "Спартака" Веллитон может продолжить карьеру в "Локомотиве". 10 августа сообщалось, что 30-летний форвард расторг контракт с "Кайсериспором" из-за долгов по зарплате. Ожидалось, что бразилец перейдет в российский клуб на правах свободного агента.

– Первый раз слышу об этом (об интересе "Локомотива" к Веллитону. – Прим. "СЭ"), – цитирует "Р-Спорт" Семина. – Форварда мы ищем, он должен быть.

Напомним, Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год, забив 61 гол в 131 матче. В последние годы в московском клубе он не проходил в состав – клуб отдавал его в аренду в "Гремиу", "Сан-Паулу" и "Сельту". После истечения контракта со "Спартаком" Веллитон выступал за "Мерсин Идманюрду" (2014 - 2016 гг.) и "Кайсериспор" (2016 - 2017 гг.).