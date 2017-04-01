17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "У команд были равные шансы"

0
0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уфой" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные выполнили все установки.

– Игра сложная и тяжелая. У команд были равные шансы, – отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Я очень доволен игроками. Они сыграли дисциплинированно, как мы и договаривались. Выполнили то, что планировали. Они хорошо поработали, ведь были довольно тяжелые условия и холодно.

Дебют Фарфана? Он действовал хорошо, как и все другие ребята.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...