Юрий Семин: "У команд были равные шансы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уфой" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные выполнили все установки.

– Игра сложная и тяжелая. У команд были равные шансы, – отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Я очень доволен игроками. Они сыграли дисциплинированно, как мы и договаривались. Выполнили то, что планировали. Они хорошо поработали, ведь были довольно тяжелые условия и холодно.

Дебют Фарфана? Он действовал хорошо, как и все другие ребята.