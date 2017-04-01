Юрий Семин: "Локомотиву" будет не хватать Ари в игре с "Уфой", потому что он лидер команды"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семинв преддверии игры 21-го тура чемпионата России против "Уфы" подчеркнул, что минувший перерыв на матчи сборных всегда непросто дается клубам. Специалист также подчеркнул, что команде будет не хватать нападающего Ари, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

– Самое главное, что после перерыва на матчи сборных все живы-здоровы, без травм, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – В этот период мы тренировались в Москве. Работали хорошо, но погодные условия были не очень хорошие. В целом все клубы находятся в равных условиях: у кого-то игроки уезжали в сборные, у кого-то нет.

Ари? В идеале команда не должна зависеть от одного футболиста. Но в целом, конечно, нам будет его не хватать, потому что он лидер команды.

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"