Юрий Калитвинцев: "Игра с "Амкаром" поменялась после нашего первого гола"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что в победном матче 4-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) его команда смогла воспользоваться свободными зонами в обороне соперника. Также наставник бело-голубых заявил, что его не впечатлила игра полузащитника Самбы Соу.

– Основная причина победы – забитые мячи, – сказал Калитвинцев во флеш-интервью. – В предыдущих играх у нас были моменты, но мы не забивали. Сегодня забили и не пропустили – это главное. Ошибки "Амкара"? Я смотрел за своими игроками, их индивидуальное мастерство привело к голам. Игра не менялась после перерыва, она поменялась после первого гола. "Амкар" был вынужден бежать вперед, из-за чего у них открывались зоны. У нас есть игроки, способные пользоваться этим.

Что касается Вандерсона, сегодня он хорошо сыграл в роли центрального нападающего. Что будет завтра – посмотрим.

Впечатляющая игра Самбы Соу? Если команда будет зависеть от одного игрока, это слабая команда. Мы брали его не вслепую, знали, на что он способен. Пока Самба не освоился. Его игра не очень впечатлила, только результат.

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"