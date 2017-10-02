Юрий Калитвинцев - болельщикам "Динамо": "Могу только извиниться, и это не просто громкие слова"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России попросил прощения у болельщиков бело-голубых. Специалист отметил, что впервые за время работы в клубе видел, как фанаты покидали трибуны во время встречи.

– Что сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова, – сказал официальному YouTube-каналу "Динамо" Калитвинцев. – За полтора года, что я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики уходили во время игры с трибун. Они имеют на это полное право. У нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им: будьте с нами. Счет-счетом, но самое главное – не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство футболистов будем подтягивать. Делать все возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пусть простят.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"