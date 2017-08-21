Владислав Радимов: "Зенит" выше классом, чем "Утрехт", и надо доказать это на поле"

Бывший капитан "Зенита", а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что сине-бело-голубые выше классом, чем "Утрехт". В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы голландский коллектив одержал победу с минимальным счетом, а ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.

– Матч с "Утрехтом" станет для "Зенита" едва ли не самым главным в ближайшие месяцы. Если петербуржцы не отыграются за выездное поражение, не попадут в группу Лиги Европы…

– Даже не хочу думать об этом! Мне кажется, "Зенит" выше классом, чем голландцы. Просто надо доказать это на поле. Размышлять о плохом совершенно не хочется.

– Многие игроки говорят, что они уверены в итоговой победе над "Утрехтом". Это хороший знак?

– Да, хороший. Дай бог, чтобы они это сделали. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Радимова